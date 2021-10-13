ÇORAK ARAZİ KUŞ SESLERİNİN EKSİK OLMADIĞI ALAN OLDU

"Bu alan bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Benim doğaya karşı aşkımın, sevgimin bir göstergesi. Sadece 3 binle yetinmeyeceğim daha çok ağaç dikeceğim. Ağaçların büyüdüğünü, yeşerdiğini görenler, bana 'delidir' diyen köylüler, zamanla 'Sen nasıl bir aşkla bu ağaçları büyütün' demeye başladılar." diyen Gündoğan, daha önce çorak olan arazinin yeşermesiyle ailelerin çocuklarıyla piknik yaptığı, doğaseverlerin kamp yaptığı, kuş seslerinin eksik olmadığı bir alana dönüşmesinin mutluluğu ve gururunu yaşadığını aktardı.