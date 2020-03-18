AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Ülkeler alınan önlemlerini daha da sıkılaştırırken dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 948'e, vaka sayısı ise 81 bin 950'ye yükseldi. İşte dünyadan koronavirüs haberleri...

İTALYA'DA 24 SAATTE 345 KİŞİ ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503’e yükseldiğini belirtti. Yetkili ülkedeki vaka sayısının ise 31 bin 506’ya çıktığını açıkladı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E ÇIKTI

Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 55'E ULAŞTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1372'e yükselirken ölü sayısının ise 55 olduğu bildirildi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşlar sokaklarda maske takmayı sürdürüyor.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.

İRAN'DA 988 KİŞİ CAN VERDİ

Koronavirüs salgınının ciddi sonuçlar doğurduğu İran'da ise hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 988'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısının ise 5 bin 389 olduğu bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 533'E ÇIKTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 533'e yükseldiği bildirildi. Başbakan Sanchez, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınacak ekonomik ve sosyal paketler için 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı.

ALMANYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken vaka sayısının ise 9 bin 360'a çıktığı açıklandı. Almanya'da hükümet tarafından açıklanan genelgeyle, ülkedeki süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin Kovid-19 nedeniyle kapatılacağı bildirilmesinin ardından sokaklar boşaldı.

İSVİÇRE'DE 21, HOLLANDA'DA 43 ÖLÜM

İsviçre'de virüs bulaşanların sayısı 2 bin 650'ye, ölenlerin sayısı ise 21'e yükselirken, Hollanda'da virüs tanısı konan kişi sayısı 389'u sağlık çalışanları olmak üzere bin 705 oldu. Hollanda'daki can kaybı ise 19 artarak 43'e çıktı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 85'E ULAŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 4 bin 661'e, can kaybı ise 85'e yükselirken, Demokrat Partinin 2020 Başkanlık Seçimlerindeki adayını belirlemek üzere Ohio'da yapacağı ön seçim de salgının yarattığı endişe nedeniyle ertelendi.