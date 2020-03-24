Corona Virüs'te son dakika gelişmeleri neler? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'deki corona virüs sayısına dair son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklarken, yeni gelişmeler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüsün Avrupa'daki etkisi ise giderek büyümeye devam ediyor. Dünya, koronavirüs (Kavid-19) salgınında dün, bugüne kadar görülen en fazla can kaybını yaşadı. Küresel pandemi, 24 saat içinde 1930 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vaka sayısında da benzer bir gelişme yaşandı ve dünya genelinde virüsü taşıyanların sayısı 381 bine ulaştı. İşte 24 Mart Corona Virüsü son dakika gelişmeleri...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

CORONA VİRÜS'TE SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sebebiyle toplamda 37 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise bin 529‬'a ulaştığını açıkladı. Koca, son 24 saatte 3 bin 672 koronavirüs testinin uygulandığını duyurdu

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

DÜNYADA CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

İTALYA'DA CAN KAYBI 6 BİN 77'YE ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 335'E ÇIKTI

İngiliz hükümeti, Müslüman ve Yahudilerin tepkilerinin ardından yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından vazgeçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında parlamentoya sunulan tasarıda, hükümete cesetleri yakma yetkisi verecek maddede değişikliğe gidildi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e ulaştı.

İSPANYA'DA 1 GÜNDE 426 ÖLÜM

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi. İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 860'A ÇIKTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 860'a çıktı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda bu salgını yenmeyi umduklarını söyledi. Bu hafta, hastane ve yaşlı bakım evlerine 20 milyon maske dağıtılacağını kaydeden Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 838 artışla 19 bin 856'ya yükseldiğini belirtti.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 111'E ULAŞTI

Almanya´da yerel sağlık makamlarından derlenen rakamlara göre, ülkede vaka sayısı 26 bin 220'ye, dün 94 olan hayatını kaybedenlerin sayısı da 111'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada, Almanya'da iyileşenlerin sayısının 2 bin 809 olduğunu belirtti ancak iyimserlik için henüz erken olduğunu vurguladı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1812'YE YÜKSELDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

ABD'DE BİR GÜNDE 133 ÖLÜM YAŞANDI

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı 8 bin 478 artarak 35 bin 225'e, ölü sayısı ise 133 artarak 473'e ulaştı. ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747, ölü sayısı ise 340 olarak duyurulmuştu.