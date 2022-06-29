Çorum'da dere yatağı taştı, 5 ev tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Çorum'da dere yatağı taştı, 5 ev tahliye edildi
ABONE OL

Çorum'da sağanak dereyi taşırdı, 5 ev boşaltıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle dere taştı. 5 ev tedbir amaçlı olarak boşaltılırken vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi’ne yönlendirildi

Çorum'da dere yatağı taştı, 5 ev tahliye edildi
Çorum'da dere yatağı taştı, 5 ev tahliye edildi
0:00 / 0:00
İHA

Çorum’un Osmancık ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış dere taşkınına neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan dere nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçede etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Belkavak Köyü’nden gelen dere taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarım arazisi hasar gördü.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edilirken derede ıslah çalışması başlatıldı. İHA'nın haberine göre; tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi’ne yönlendirildi.

"AĞAÇLARDAN TUTUNMASAK KURTULMA ŞANSIMIZ YOKTU"

Tarım arazilerinin, sebze bahçelerinin, ahır ve samanlıklar ile kümesin dereden gelen selden zarar gördüğünü belirten mahalle sakinlerinden Fatma Seyrek: “Evin önündeyken baktım sel geliyor. Tavukları, hayvanları ahıra tıkayım derken sel suları göğüs kafesime kadar çıktı. Canımı zor kurtardım, çok korktum. Ahıra su girmesin diye yonca dayadık kapısına. Sel suları samanlığa doldu, samanları götürdü. 800 lira vermiştik samanlara yarısı gitti. 2 dönüme yakın yonca ekiliydi o gitti. 3-4 tavuğumuz sel sularında gitti. Kapıda bacada bulunan masa sandalye, ayakkabı gibi eşyalarımız sele sürüldü gitti. Sel beni de yıkacak götürecekti. Ağaçlardan tutunmasak kurtulma şansımız yoktu" dedi.

Mahalle sakinleri ise "Biz dere yatağının açılmasını istiyoruz. Dere yatağından yol olmaz. Biz başvurduk. Burası dere yatağı, çaya inmesi lazım. Hepimiz mağduruz çiftçiler olarak" sözleriyle dere yataklarının iyileştirilmesini talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avcılar’da genç kadının şüpheli ölümü
GÜNDEM Avcılar’da genç kadının şüpheli ölümü
Sağanak Sakarya’da 4 mahalleyi sular altında bıraktı
GÜNDEM Sakarya'da 4 mahalle sular altında
Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında karar
GÜNDEM Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında ...
Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman ve saat kaçta? Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni nerede yapılacak?
GÜNDEM Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman?
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Bartın’da 1053 su baskını yaşandı
GÜNDEM Bartın'da 1053 su baskını yaşandı
AK Partili Canikli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
GÜNDEM AK Partili Canikli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
6 yaşındaki Mira yaşam savaşını kaybetti
GÜNDEM 6 yaşındaki Mira yaşam savaşını kaybetti
MEB açıkladı! LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Memorandum nedir, ne anlama gelir? Memorandum ne demek?
GÜNDEM Memorandum nedir, ne anlama gelir?
Pınar Gültekin'in için adalet nöbeti
GÜNDEM Pınar Gültekin'in için adalet nöbeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.