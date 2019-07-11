Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilerken, Mecitözü ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve 40 dakika süren fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binanın çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.

Direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla araç zarar gördü.

Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

KYK BİNALARININ ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu.

İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı.

Eğer, gazetecilere, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı." dedi.

TARİHİ CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgara dayanamayan ahşap caminin minaresi, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı bir binada hasar oluştu.

Bu arada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının dışında bazı yerlerindeki sıvaların döküldüğü görüldü.

ANKARA-SAMSUN KARA YOLU UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Fırtına nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunun 2'nci kilometresinde Yaydiğin kavşağında bulunan büyük yön levhaları devrildi.

Levhalaran yola düşmesi nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AFAD ekipleri tarafından kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

FIRTINA CAN ALDI

Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalan İbrahim Onaylı (79),ağır yaralandı.

Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırılan Onaylı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İKİ HAYVAN TELEF OLDU

Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı.

Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Yağışın ardından oluşan sel suları nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolu da trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar, traktörlerle çekildi.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ve belediyeye ait iş makinelerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.