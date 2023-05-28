Çorum Seçim Sonuçları 2023: Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Çorum başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Çorum seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.49 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.5 oldu. Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 222.218 oyla yüzde 64.91 - Kemal Kılıçdaroğlu: 120.144 oyla yüzde 35.09 aldı.

Çorum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 222.218 oyla yüzde 64.91

Kemal Kılıçdaroğlu: 120.144 oyla yüzde 35.09

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 218.807 oyla yüzde 61.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 117.373 oyla yüzde 33.12 oy oranı elde etmişti.

