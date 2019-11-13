Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir ve mahalleli Valiliğe yürüdü. Vali Mustafa Çiftçi ile görüşen Özdemir ve mahalle halkı ikna olmayınca bu sefer belediye binasına yürüdü. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, mahalleye baz istasyonu istemediklerini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Daha sonra Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın baz istasyonunun kurulacağı yere gitti. Vali Mustafa Çiftçi, mahalle halkıyla konuşarak hukuk çerçevesinde olayı çözeceklerini söyledi. Vali Çiftçi’nin hemen ardından olay yerine gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile muhtar Hanefi Özdemir arasında sözlü tartışma yaşandı. Aşgın, “Burası bir hukuk devleti. Adamlar onaylarını almışlar. Dinlemiyorsunuz o yüzden gelmiyoruz buraya. Muhtar, Mavral Sokak’a duba yapıyoruz ayağıyla tepiyor. Buraya hizmet yapıyoruz, ayağıyla tepiyor. Muhtarın gazına gelmeyin. Muhtar burada şovmenlik yapıyor” dedi.

Aşgın’ın sözlerine Muhtar Hanefi Özdemir de, “Şovmen sensin sen” sözleriyle karşılık verdi. Mahallelinin tepkisi üzerine daha önce baz istasyonu kurulumu için Selçuk 2. Caddeye gelen iş makineleri bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.