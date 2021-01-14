Coşkun Sabah: Bekarlık bana göre değilmiş, evleneceğim

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Türk sanat müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yaptı. Canan Çal ile birlikte düet yapan Sabah, şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var. Onları da gerçekten korumalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız.

"BEKARLIK BANA GÖRE DEĞİLMİŞ"

Klip çekimi öncesi düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Coşkun Sabah, evlilikle ilgili bir itirafta bulundu. Evinde yalnız zaman geçirdiğinde şarkılar ürettiğini belirten Sabah, bununla birlikte bekarlığın kendisi için olmadığını anladığını söyledi.

68 yaşındaki sanatçı, "Bekarlık bana göre değilmiş, çok zormuş. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" şeklinde konuştu.

Coşkun Sabah, 1997'de evlendiği Ceyda Okay ile yollarını 2017'de ayırmıştı. 1999 yılında Sabah'ın Okay ile evliliğinden Roza adında kızı dünyaya gelmişti.

Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.