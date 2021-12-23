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Covid: Pfizer'ın ilacı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay aldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için kullanım onayı verdi

Covid: Pfizer'ın ilacı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay aldı
Pfizer'ın Covid ilacı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay aldı
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BBC TÜRKÇE
- Reuters

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için kullanım onayı verdi.

Pfizer'ın klinik denemesindeki veriler, ilacın ciddi hastalık riski yüksek hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık %90 etkili olduğunu gösterdi.

Son laboratuvar verileri, ilacın Omicron'a karşı etkinliğini koruduğunu da gösteriyor.

İki ilaçtan oluşan tedavi evde uygulanabilecek.

Eski antiviral ilaç Ritonavir ile alınan Pfizer'ın ilaçları, Paxlovid markası altında satılacak.

İlaçların beş gün boyunca günde iki kez alınması gerekecek.

Pfizer, 2022 üretim tahminini 80 milyondan 120 milyona çıkardı ve ABD'de hemen teslimata başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Şirket, yıl sonuna kadar 180 bin ilacın hazır olacağını söylüyor.

Gıda ve İlaç İdaresi'nin onayı, Omicron varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışla mücadele için ABD Başkan Joe Biden'ın daha fazla aşı ve test merkezi sözü verdiği döneme rastlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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