2022 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice Awards) 13 Mart Pazar günü Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza Hotel'de, BAFTA Ödül Töreni'nden birkaç saat sonra gerçekleşti. Covid-19 pandemisi ile ilgili endişeler nedeniyle iki ay ertelenen tören, The CW ve TBS'de eşzamanlı olarak yayınlandı. Ödül töreni, BAFTA ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Londra ve Los Angeles'ta canlı bir yayına ev sahipliği yaptı. BAFTA'ya katılan Lady Gaga, Caitriona Balfe gibi isimler, Londra'da kurulan kırmızı halıda da yürüdü. Taye Diggs ve Nicole Byer'ın ev sahipliği yaptığı gece, ödülleriyle olduğu kadar kırmızı halı görünümleriyle de ilgi gördü. İşte 2022 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler!