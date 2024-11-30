Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen bir program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlandı.

HAVAALANINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre Ünlü, bunun üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.