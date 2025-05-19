Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonu ve İzmit Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan sergide, arkeoloji dünyasında ses getiren Çukurbağ Rölyefleri yer alıyor.

Müzede ilk kez ziyarete açılan rölyefler (kabartma), dönemin sanat anlayışına, yaşam biçimine ve toplumsal yapısına ışık tutarak, ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen, 102. Yılda 102 Süreli Sergi Projesi kapsamında 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açılan sergiye, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, müze personeli ve davetliler katıldı.

Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.