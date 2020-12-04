30 Kasım 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan korona virüs tedbirlerine yenileri eklendi. İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele amacıyla yayınlandığı genelgeyle kısıtlamalar genişletildi ve süreleri uzatıldı. Vatandaşlar, yeni korona virüs tedbirlerinde cuma günü ve cuma namazı konusunda bir kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Yeni korona virüs tedbirleri camilerin durumuyla ilgili bir kısıtlama içermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi. 27 Kasım Cuma günü camiler açık olacak ve sosyal mesafe kurallarına göre cuma namazı kılınabilecek.