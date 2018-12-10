MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merak edilen görüşme öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın yerel seçim formülünü cebinden çıkardığı kartlarla anlattı.

31 mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakı’nın hedefini dile getirdi. “Cumhur İttifakı zillet ittifakını yenecek” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:



"BU 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL"

“1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü şekilde Türk milletiyle beraber uyanacak, 4 yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile yönetecektir. Bu şaka değil, bir nisan şakası değil.”

MHP 51 ilde adaylarını belirledi. 30 büyükşehirden 3'ünde ise aday çıkarmayacağını AK parti adayını destekleyeceğini ilan etti. Kalan 27 büyükşehirde MHP’nin tavrının ne olacağı soruldu Bahçeli’ye, şu cevabı verdi:

“CHP, HDP, İYİ Parti bir araya gelir, bir ittifak oluştururlar, adaylarını ona göre belirlemeye çalışırlarsa böyle belirlenen yerlerde biz Cumhur İttifakının adayı kim olursa ona destek vereceğimizi söylüyoruz.”

“OSMANİYE JEST KAPSAMINDA DEĞİL”

Peki AK Parti MHP’ye hangi illerde jest yapacak? Jest yapılacak 6 il arasında MHP Lideri’nin memleketi Osmaniye’nin olduğu da dile getiriliyordu. MHP lideri Bahçeli'den de bu konuda da bir açıklama geldi.. Osmaniye'nin jest kapsamında olmadığını belirtti, “Jest içine dahil etmek doğru değil. Jest ile rest arasında fark var. Cumhur İttifakı ruhuyla bakıyoruz nerede Cumhur İttifakı kazanacaksa biz orada varız" ifadesini kullandı.

Bahçeli, Erzurum ve Denizli adaylarını önce açıklayıp sonra çekmeleri konusunda da buralarda AK Parti’nin oyunun yüksek olduğuna işaret etti ve "Bu durum karşısında bizden olsun demek Cumhur İttifakı ruhuyla bağdaşmaz. Önemli olan Cumhur İttifakını oluşturan partilerin adaylarının seçimidir" dedi.

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