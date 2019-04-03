Jan Böhmermann, 31 Mart 2016 tarihinde ZDF'deki Neo Magazin Royal adlı programda hakaret içerikli şiiri okuyunca Türkiye, Alman Ceza Yasası'nın yabancı devlet adamları ve diplomatik temsilcilerine hakareti düzenleyen 103'üncü maddesi uyarınca Böhmermann'ın yargılanması yolunun açılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Böhmermann hakkında Alman ceza kanunun 185.maddesi kapsamında bireysel suç duyurusunda da bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Merkel de şiiri "bilinçli olarak kırıcı bir metin" şeklinde tanımlamıştı. Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili küstah şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e dava açtı.

MERKEL'E YÖNELİK SUÇLAMA

Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz'in 2017 sonbaharında başbakanlığa gönderdiği ve Tagesspiegel gazetesinin de elinde bulunan mektupta, hukuki süreç devam ederken Merkel'in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığı ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla "kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediği" savunuluyor.

Hamburg Eyalet Mahkemesi Şubat 2017'deki kararında, Böhmermann'ın Erdoğan ile ilgili şiirinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı" olduğuna hükmettiği bazı bölümlerini yasaklamıştı. Bunun üzerine Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanması kararına itiraz ederek, temyize başvurmuş, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi de, Mayıs 2018'de şiiri kısmen yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Böylelikle, 24 mısralık şiirin 18 mısrasının bir kez daha okunması yasaklanmıştı.

Ancak aynı mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiirin tamamen yasaklanması talebini reddetmişti. Mahkemenin hâkimi, şiirin geri kalan kısmının hiciv olduğunu ve Erdoğan'ın bunu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini belirtmiş ve temyiz yolunu kapatmıştı.