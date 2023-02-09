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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler sonrasında hasar boyutları ve can kayıplarına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız." ifadelerini kullanarak personel sayısı hakkında detayları paylaştı. İşte ayrıntılar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini belirterek bölgelerdeki görevli personel sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. AFAD ise depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede kurulan çadır sayısı ve gelen yardımlar ile ilgili bilgiler paylaşmaya devam ediyor. İşte depremde görev alan personeller ve yapılan yardımlar hakkında merak edilenler...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    "AFAD KOORDİNASYONUNDA TAKİP DEVAM EDİYOR"

    Depremin yaşandığı andan itibaren, önce valiliklerin, ardından bakanlıkların ve kurumların harekete geçerek vatandaşların yardımına koştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam ediyor, devam edecek. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi, arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    Ülkemizin istisnasız diğer 71 vilayetinin tamamından deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkartıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Çalışmaların daha etkin yürütülebilmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık."
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    KONUT YAPIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokarak hem enkaz kaldırma çalışmalarını hem de konut yapımını hızlandıracaklarını belirtti. Erdoğan, "Bir yıl içerisinde de hedefimiz Malatya'da, Elazığ'da daha önce Bingöl'de, Van'da olduğu gibi, bunlar bizim bildiğimiz işler biz bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. İnşallah Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. Diğer 8 vilayetimizde de yine bunları yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz." diye konuştu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'ın çadırlarıyla il ve ilçelerdeki depremzedelerin emrine amade kılındığını kaydetti. Deprem sonrası 60'ı aşkın ülkeden destek ve yardım geldiğini, bunların hepsini daha sonra ismen de açıklayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'in destek verdiğini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiklerini, madden, nakdi ve ayni yardımların da gönderildiğini söyledi.

    AFAD'a bu konuyla ilgili olarak Türkiye'deki kuruluşların ayni, nakdi destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    "170 EKİP, 5 BİNİ AŞKIN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Şubat tarihli açıklamaları şu şekilde devam etti; Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, Jandarma, Polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik, Jandarma göremedik, Polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, Jandarmamız şereflidir, Polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım.

    Şu an itibarıyla sağlık çalışanlarında yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor. Diğer önemli adım 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Burada yıkık bina sayımız 2 bin 749. 170 ekip, 5 bini aşkın arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke, yabancı olarak buradalar, bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    AFAD AÇIKLAMA YAPTI 

    "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50.818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

    Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79.110’dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5.309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

    Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde kaç personel var? Depremde kaç personel görevli? Deprem görevli sayısı

    Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir.

    Afet bölgesine AFAD’dan 1.389.774.06,04 TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250.000.000 TL olmak üzere toplam 1.639.774.016,074 TL acil durum ödeneği gönderilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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