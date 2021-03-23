Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Draghi ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE DİYALOGUN ÖNE ÇIKARILMASININ OLUMLU YANSIMALARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Angela Merkel’in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesi'ne sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

DOĞU AKDENİZ'DE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin Ege’de ve Doğu Akdeniz’de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Angela Merkel görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.

İTALYA BAŞBAKANI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede İtalya Başbakanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirtti.