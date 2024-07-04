Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Diplomatik temasları sürüyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Diplomatik temasları sürüyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün zirve kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

        Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.

        Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

        İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

        ERDOĞAN, ALİYEV VE ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24ü'ncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sağda) ile bir araya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Astana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?
        Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi