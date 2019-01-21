TOBB'un evsahipliğinde düzenlenen Ekonomi Şurası'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 'güvenli bölge' tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Güçlü olmadan güvende olamayız, güvenliğimiz sınırlardan değil ötesinden başlar. Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bedelini ağır ödeyecek" diyen Erdoğan, "Sayın Trump ile görüştüğümüz gibi 20 mil yaklaşık 30-32 kilometre bizim için bir koridor. Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmede de değerlendirileceğini belirten Erdoğan, "Sayın Putin ile de görüşeceğiz, değerlendirmeler yapacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde hesabımız yok, Suriye Suriyelilerindir" şeklinde konuştu.

"Cin şişeden çıktı Türkiye gerçek gücünün farkına vardı" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl önce söylenenleri hatırlıyorsunuz, Afrin'e girmeyin diyorlardı. Meğer bizi bir süre daha Afrin'den uzak tutmak istiyorlarmış. Münbiç'i güvenliğe alıp, sahiplerine teslim edeceğiz. Putin ile terörden arındırılmış bölgeleri konuşacağız" dedi.