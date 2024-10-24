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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşen BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki liderlerle aile fotoğrafı çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde temasları sürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki liderlerle aile fotoğrafı çekildi.

        Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

        Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

        Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #BRICS
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