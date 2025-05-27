Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde hâlen kanayan bir yaradır…



Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs’ın 65’inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle, kemaliedeple yâd ediyorum. pic.twitter.com/LV9d8J8qOq