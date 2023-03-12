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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ'da açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ'da açıklamalarda bulunuyor...

Samandağ Afet Koordinasyon Bölgesi'nde ir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan başlıklar şöyle:

Antakya'dan Samandağ'a kadar pek çok ilçemizi derinden sarsan afetin boyutlarını anlatmaya kelimelerin kafi gelmiyor. Depremin aynı zamanda zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde olması sıkıntılarımızı daha da artırdı. Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanması, yolların zarar görmesi, ilk günlerde haberleşmenin güçlükle yapılabilmesi ilk gün ilave sorunlar olarak karşımıza çıktı.


Şehirdeki kamu görevlilerimizden çalışabilecek durumda olanlar zaten hemen işlerinin başına koştular. Diğer yerlerden buraya gelmek için yola çıkan ekiplerimizin birer ikişer Hatay'a geldiler. Ekiplerimiz adeta vakitle yarışarak müdahaleleri yürüttü. AFAD'dan madencilerimize, belediyecilerimizden STK'lara kadar kendi personelimiz ve yurt dışından gelen ekiplerle 35 bin kişiye ulaştık. Yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerimizin yardımına koştu. Ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç duyulan aracı gereci bölgeye getirdik. Tüm çabalarımıza rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu.

Asker, polis, jandarma, sağlıkçı ve ilgili tüm kurumlarımızın personelini, uçağından, helikopterine, gemisine kadar tüm araçları depremzedelerim için harekete geçirdik. Tüm bunları en iyi, deprem bölgesindeki 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Vefat sayısının 48 bini, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir başka ülke yoktur.

Yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları, ardı arkası kesilmeyen sarsıntılar eşliğinde yapıldı. Fedakarca ve kahramanca yapılan çalışmalarda yer alan kamu personeli, gönüllü, STK ve uluslararası ekipleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Arama kurtarmanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı. Kalıcı barınma merkezlerinin acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gereken mekanizmalar kuruldu ve işler hale getirdi.

85 milyon milletimiz buradaki kardeşleri için tek yürek oldu. Eldeki her imkan değerlendirildi. Biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan, zemin etüd çalışmaları biten yerlerde süratle temelleri atıp, işe başladık. Orta hasarlıların da dahil edilmesiyle yaklaşık 650 bin konut ihtiyacımızın olduğunu gördük. Samandağ'da inşa edeceğimiz 16 bin 331 konut sayısıdır. İnsanlarımızı huzurlu konutlara kavuşturana kadar inşa ve ihya faaliyetlerini sürdüreceğiz.

Depremde en çok yıkıma ve can kaybına uğrayan Hatay ve ilçeleri önceliklerimizin en başında yer alacaktır. Afetler aynı zamanda milletlerin birliği, beraberliği, dayanışma, kabiliyet ve dirayetini test ettiği sınamalardır. Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Birkaç kötü söz, provokasyon dışında kalplerimizi ve ellerimizi birleştirerek ortak geleceğimize döndük. Kıvançta ve tasada ortaklaşabilen milletin önemi böyle dönemlerde daha iyi anlaşılıyor.

İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin huzur, güven ve refah çatısına daha iyi sahip çıkmalıyız. Bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenler her zamankinden farlı hırsla üzerimize geliyor. Milletçe bu tuzakları bozacak dirayete hamdolsun sahibiz. Asırlardır oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, sergileme vakti gelmiştir.

Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, zenginleşmesi kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkesin yararınadır. Bu duygularla Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten, husumetten korusun diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla. Az önce bir kardeşimin burada Karaçay Barajı'nın tamamlanmasıyla ilgili talebi oldu. Gerekli talimatı döner dönmez DSİ'den sorumlu bakanım Vahit Bey'e vereceğim, inşallah sonu hayrolur. Sağolun, varolun.

Ayrıntılar geliyor...

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