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Haberler Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Maraş'ta hayatın yeniden başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır." dedi. Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin ise "Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Rumlar, Kıbrıs Türkünü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Bugün ne kadar Türk düşmanı varsa bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek bir konuşma yapacaklar.

(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil.

(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.

On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin.

Öncelikle Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur.

Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Hiç kimse Kıbrıs Türkünden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin.

Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir.

(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur.

(Rum tarafının sondaj açıklaması) Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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