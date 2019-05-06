Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'nda konuştu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları...

"Düzensiz göç ve terör tehdidiyle mücadelede Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü çabaları ortadadır. Suriye sahasında DEAŞ'la göğüs göğüse savaşan ve mağlubiyete uğratan tek NATO ülkesi olduk. Büyük bir insanı felaketin eşiğine gelen İdlib'te de inisiyatif alıp sükûnetin sağlanmasını temin ettik. NATO'nun özü ittifak dayanışmasıdır. Ülkelerimize yönelik tehditler konusunda kader ortaklığı yapıyoruz.

Ülkemiz uluslararası toplum adına bu sorunlarını tek başına göğüslerken öte yandan PKK ve onun Suriye sorumlusu PYD/YPG ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşadı. Son 3 gün içinde altı askerimiz ve iki sivil vatandaşımız şehit edildi. DEAŞ yayınladığı videoalarla doğrudan ülkemizi hedef alıyor. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ yurtdışında yıkıcı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Maalesef kimi ülkeler bu örgüt mensuplarına adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuyor.

MÜTTEFİKLERİMİZCE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DONATILMASININ GEREKÇESİ YOKTUR

Türkiye'nin bekasına yönelik tehditlerin çoğaldığı böylesi dönemde müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var. NATO'daki dostlarımızdan ittifak ruhuna uygun davranmalarını bekliyoruz. Müttefiklerimiz terör yapılarına karşı tedbir almalarını istiyoruz. Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına ve malına kastedilen terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, TIR'lar dolusu mühimmat yollanmasının, kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. DEAŞ'la mücadele adıyla atılan bu adımların meşrulaştırılması asla mümkün değildir. Ülkemiz kendi hakkını ve Kıbrıs Türklerinin hukukunu korumakta kararlıdır. NATO'nun buna saygı göstermesini ve destek olmasını bekliyoruz.

S-400 ÜZERİNDEN TARTIŞMALARI KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUZ

Türkiye soğuk savaş döneminde olduğu gibi bugün de NATO'ya en kapsamlı katkıları yapan bir ülkedir. Bosna, Kosova, Makedonya'da NATO misyonlarındaki rolü yanında Afganistan'da barışın inşasında önemli bir rol üstlenmiştir. AB'nin NATO'dan devraldığı Bosna'daki misyonunda üye olmayan tek NATO ülkesi olarak katkıda bulunuyoruz. Füze savunma sistemlerinin önemi artacaktır. NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği adımları atacağız. Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. S-400 üzerinden bir tartışmanın alevlendirilmeye çalışmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Türkiye'yi dar kalıplara sokmaya çalışmak, eğilimimiz hakkında spekülasyonlar üretmek bizi, tarihimizi, konumumuzu anlamamaktır.

İSTİKRARSILŞALAN DÜNYADA NATO'YU GÜÇLENDİRECEĞİMİZE İNANIYORUM

Akdeniz Diyaloğu'nda aramızdaki pratik işbirliğinin gelişmesindeki çabaları destekliyoruz. Dışişleri Bakanım sizlerle bazı fikirlerimizi paylaşacaktır. NATO içindeki yükümlülüklerimize ve Akdeniz Diyaloğu ortaklarımızla olan işbirliğimize verdiğimiz değerin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Gittikçe istikrarsızlaşan bir dünyada NATO'yu daha da güçlendireceğimize inanıyorum"