Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Anlaşmayı bozduk 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Güvenlik sorunlara kayıtsız kalan batı dünyası Karadeniz'in kuzeyinde çıkan çatışmada kendini benzer durumda buldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu böyle bir süren ürünüdür. Biz terör örgütüne verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı olduğumuzu ilan ettik. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir.

"YUNANİSTAN İLE ANLAŞMAYI BOZDUK"

AİHM'in önünde çadırlar kurmak suretiyle para topluyorlar. Bunlar göz önündeyken biz bunlara gelin diyebilir? Bunu bizden önceki yönetimler Yunanistan'a yaptı. Yunanistan 5+4, ABD'nin 9 üstünün Yunanistan'da kurulmasına imkan hazırladı. Bizim Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamız vardı, bozduk. Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla bize gösteri yap. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma. Şu anda bunlarla ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman bu yanlışlarından döner... Biz bunlardan bıktık, dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır.

PKK ve uzantısı kuruşları temsilcilerini üst düzeyde ağırlayanların bizim terörle mücadelemize saygı duydukları sözleri inandırıcı değildir. Bizle görüşmeye geldiklerinde akşam devlet televizyonunda Salih Müslim'le görüşme yapıyor. Bizi değil, kendilerini kandırıyorlar.

OLASI SURİYE HAREKATI

PKK yandaşlarının faaliyetlerini sivil toplum görünümüne sokarak desteklerken bizim vatandaşlarımızın faaliyetine karşı çıkanlar faşisttir. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları, teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder.

Teröriste böylesine pervasızca yol veren ülke mi tehdit karşısında bizimle mücadele edecek? Bizim güney sınırlarımızı teröristlere karşı yürüttüğümüz harekatlara işgal diyenler mi yanımızda olacak? Bu sorulara kesin, net cevaplar bulmadan tavrımızı değiştirmeyeceğiz.

Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Abyad ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz."