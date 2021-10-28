G-20 ve liderler zirvesine katılacak 0:00 / 0:00

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "G20 Roma Zirvesi´ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20´nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 Zirvesi´nin ardından katılacakları 26´ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi´nin ilk günü olan 1 Kasım´da hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın anılan zirveler kapsamında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükumet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmaları da öngörülmektedir" denildi.