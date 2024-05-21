Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Başbakanı Ciolacu'dan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Romanya Başbakanı Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ciolacu'nun huzurunda ülkeler arasında 6 anlaşma imzalandı. İkili daha sonra birlikte basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalardan satır başları şöyle:

"Romanya Başbakanı ve heyetini yüksek düzeyli strateji iş birliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortalık seviyesine taşımıştık. İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık.

"TİCARET HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR" Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi iş birliğinde son dönemde önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. 4 adet uçağımız Romanya hava sahasında 4 ay boyunca görev yaptı. Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik. Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan'la paylaştık. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatine mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesile ile duyurmak istiyorum. Beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz. Sayın Başbakan'la bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bunun başında İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması, Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar hala atılmıyor.