Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon SGK İl Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. adlı 5 personel kendilerine ait kullanıcı adlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile kayıt bilgilerini sorguladığı tespit edildi. Müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından 5 memur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. Yapılan suç duyurusu üzeri soruşturma savcı tarafından 5 SGK memuru hakkında insanların kişisel verilerini hukuku aykırı olarak ele geçirdiği ve yaydığı gerekçesiyle dava açtı.

2,5 YIL HAPİS CEZASI

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan memurlar meraklarından ötürü bu sorgulamayı yaptıklarını itiraf ederek, suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Sanıklar yargılandıkları mahkemede beraatlarını istedi. Mahkemenin hakimi 3’ü kadın 5 veri memurunun her birini önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Hakim sanıkların mahkemede iyi halinden ötürü cezalarını 2.5 yıla indirdi. Hakim ceza ertelemeye yer olmadığına hükmetti.

KINAMA CEZASI ALAN MEMUR ÖLMÜŞ

Suç duyurusu yapan müfettişlerin yürüttüğü idari soruşturma kapsamında ifadeleri alınan memurlara kınama cezası verildiği ortaya çıktı. SGK müfettişlerinin gerçekleştirdiği idari soruşturma sonucunca kınama cezasına çarptırılan memurların sayısını 6 olduğu ve adli soruşturma sırasında bir memurun hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada Yerel mahkemenin memurlara verdiği cezanın üst mahkeme tarafından onanması halinde TCK 53 maddesine göre 5 memurun cezasının infazı süresince memurluktan çıkarılacağı belirtildi. Memurlar hakkındaki son kararı Trabzon Bölge Adliyesi Mahkemesi verecek.