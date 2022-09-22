Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü 0:00 / 0:00

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre; önceki gün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türkevi’nde İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ile göreve gelmesinden bu yana ilk görüşmesini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.