HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ara Karadeniz'deydim. Meydanlarda muazzam bir coşku var. Bu coşku adeta pik yaptı. Van öyleydi, hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşku ile bizi karşıladı. Otobüs yol almakta zorlanıyordu. Rize, Trabzon, buralar da bambaşkaydı. Ordu öyleydi. Samsun aynen Erzurum'un bir başka görünümüydü. Samsun'da 120 bin kişinin üstüydü, Erzurum'da 130 bin kişi vardı.

Yarın Kayseri ve Mersin mitinglerimiz var. Pazar günü İstanbul'dayız. Milletim 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Seçime çok önem verdik ve 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız yeni yüzyılın bir miladı olarak görüyoruz. PKK'sından FETÖ'süne Bay Bay Kemal'in kendilerine verdikleri umuda bel bağlamış durumda. Gözlerini 14 Mayıs'a diktiler. PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Terör örgütünün başları destek veriyor. Benim milletimin öyle kenara koyacağı durum değil.

Batılı medya işi gücü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem haline getirmiş durumda. Bay Bay Kemal'i pohpohluyorlar. Bu çok açık bir şekilde batının çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajı veriyor. Biz bu ülkeyi prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik. Bay Bay Kemal biz Türkiye'yi yine size bağlı hale getireceğiz diye adeta göz kırpıyor.

"SEÇİMLER YERLİ VE MİLLİ CUMHUR İTTİFAKI VE KAOS MASASI ARASINDA GEÇECEK"

Bir başka dergi Erdoğan gitsin diye kapak yapıyor. Erdoğan gitsin diyenler tefeciler, teröristler. Maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitsin diyorlar. Milletim bunların hesabını 14 Mayıs'ta çok güzel soracak. 14 Mayıs seçimleri yerli ve milli Cumhur İttifakı ile kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ve teröristlerle kol kola gezenler arasında geçecektir. Ben milletime güveniyorum.

İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım, burada belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Peki biz istanbul'u kimden aldık? CHP'den aldık. İstanbul ondan sonra farklı bir İstanbul haline geldi. Basit bir örnek vereyim Haliç kokudan geçilmezdi. O Haliç'i ne yaptık? Temizledik, dip çamurları pompa ile aktardık. Oradaki bütün o pislikleri aldık. Orası 500 bin metrekarelik alan haline geldi. Orada şimdi çocuk oyun parkları var.

"CHP'Lİ BAŞKAN GELİNCE HALİÇ YİNE KOKMAYA BAŞLADI"

Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. Maalesef Haliç tekrar kokmaya başladı. Yaptığımız operasyonu geri döndürdü. Biz Boğaz'ın suyunu da Haliç'e aktardık. Haliç'in suyunu temize döndürmek sureti ile Haliç çok daha farklı bir hale geldi. Metrosunu yaptık. Suyu da Isranca'dan getirdik. İstanbul'a getirdiğimiz bu içme suyu ile huzura kavuştu. Çukur kalmadı. İstanbul, temizlikte dünyada sayılı bir şehir dediler. Şu an mevcut CHP'li belediye başkanı İstanbul'u sel alıp götürürken Bodrum'dan çıkıyor.

Bizim Atatük Havalimanı'nda Covid-19 döneminde şehir hastanesi yaptık. O bizi çok rahatlattı. 3 ayda yapıldı bu hastane. Millet bahçesi haline getireceğiz dedik. Çevre ve Şehircilik bakanımız bunun çalışmalarını sürdürüyor. Uygun olan müsait alanda da miting yapacağız. Onlar da sanırım Maltepe'de yapacaklarmış. Atatük Havalimanı'nda da yüzyılın mitingini yapacağız. TEKNOFEST bu alanı bilimin geleceğin sembolü haline getirdi. Bay Bay Kemal ekonomi için Amerikalı bir isim bulmuştu. Adam gelmeye bile tenezzül etmemiş video konferans ile bağlanmıştı. Bay bay Kemal de bunu büyük bir teknoloji diye anlatmıştı.

Tüm bu olanlar bu zatın SSK'yı nasıl batırdıysa devleti de nasıl batıracağının işaretidir. İnanıyorum ki milletim bunlara fırsata vermeyecektir. Gerekli cevap sandıklardan çıkacaktır.

Bay Bay Kemal daha güzel olacak gibi şeyler söylüyor. Biz terör örgütleri ile tarihimizin en büyük mücadelelerini verdik. Önümüze yeni ufuklar açıldı. Bu sayede terörle mücadele stratejimizde köklü bir değişikliğe gittik. Baktık uzattığımız eli ısırıyorlar, onların anlayacağı dilde konuştuk. Gabar'da bunları yok ettik. Cudi'de yok ettik.

"BAHARI BİZ GETİRDİK"

Diyor ya bahar gelecek. Biz baharı getirdik. İnlerine girerek getirdik. Hepsi Kandil'e yığıldı oradan sesleniyorlar. Kandil'i de başlarına yıkacağız. Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldüren bunlar değil mi? Şimdi Selo'yu çıkaracakmış Bay Bay Kemal. Sen hukuk devletinde istediğin gibi atıp tutamazsın. Kimden hangi desteği alırlarsa alsınlar, ülkemize zarar veremeyecekler.

Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Orada umduklarını bulamayanlar, karşımıza çıkardıkları bir masa ile amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 14 Mayıs için kendilerini ortaya atmalarının sebebi budur.

"'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ' DEMİYORLAR"

Kandil, Pennsylvania ne söylüyorsa Bay Bay Kemal de aynı şeyi söylüyor. "PKK terör örgütüdür" sözünü ağızlarından duyamadık. Bay Bay Kemal çık söyle. Söyleyemiyor. Son günlerdeki telaşları pazarlıklarının ortaya çıkmasından kaynaklı. Ülkemizin üzerindeki planlarını hayata geçirmek isteyenler bu treni kaçırmak istemiyor. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının üzerine oynanan oyunu biz çok iyi biliyorlar. Başaramayacaklar. Terörle mücadelenin 19 Mayıs öncesi sonrası yok bizim için. Güvenlik güçlerimiz seçim öncesi ve sonrası provokatif bir hadise yaşanmaması için canla başla çalışıyorlar.