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        Haberler Gündem Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:34
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        TRT'ye kutlama
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #TRT 61. yıldönüm
        #haberler
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