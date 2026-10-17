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        Haberler İlandır Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta fotoğrafçı Ara Güler'i vefatının 8. yılında andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta fotoğrafçı Ara Güler'i vefatının 8. yılında andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk fotoğraf sanatının önemli isimlerinden Ara Güler'i vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:39 Güncelleme:
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        Ara Güler'i anma mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca tanınan fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

        Erdoğan, paylaşımında, "Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Ara Güler, 18 Ekim 2018'de 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Fotoğraflarıyla özellikle İstanbul'un geçmişine ışık tutan Güler, geride bıraktığı eserleriyle Türk fotoğrafçılığının uluslararası alanda tanınan isimleri arasında yer aldı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Ara Güler
        #haberler
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