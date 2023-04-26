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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoğun mesai içinde bu durumlarla karşılaşabiliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınında soruları yanıtladı. Program, başladıktan sonra verilen kısa aranın ardından planlanan süreden önce bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu
HABERTURK.COM

14 Mayıs seçimleri öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında seçim gündemini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Öncelikle gerçekten 14 Mayıs'ta sıradan bir seçim yapmayacağız. Bu seçimlerde güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Son yirmi yıldaki eser dönemi sürecek mi yoksa koalisyon dönemi Türkiye'sine geri mi dönülecek karar verilecek. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip edilmeyeceğine de karar verilecek. Muhalefet ortakları teröristlere destek veriyorlar. Cezaevindeki ve yurt dışına kaçan teröristler şu anda bu seçimleri bekliyor. Uçak bileti bile alanlar var.

''BU ANLAYIŞLA DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRDİK''

Kendilerine makam mevki bekleyenler var. Demek ki kendilerine 7'li koalisyondan değil, 9'lu koalisyondan söz almışlar. Savunma Sanayii'nde attığımız adımlar eskisi gibi birilerini rahatsız ediyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyle. Bu seçimde Türkiye'yi tekrar kendilerine bağımlı hale getirmek isteyenlerin kazanmasını istiyorlar. Biz 21 yıldır her alanda kendi politikalarını belirleyebilen ve uygulayabilen bir Türkiye için mücadele verdik. Bu anlayışla demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin üstünlüğünü gerçek manada tesis ettik. Eğitimden, sanayiye tüm altyapımızın eksiklerini getirdik. Ülkemize gerçekten çağ atlattık. Milletimizin refahı arttı. Bütçemiz üç kat büyüdü. Savunma sanayimizde dışa bağımlılık oranını yüzde 20'ye düşürdük.

"ÇİFTÇİYE TRAKTÖR VAATETMİŞLERDİ, NE OLDU?"

Bizim bu ülke için daha çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Fakat biz yoldayız. Şu anda zillet ittifakı yola çıkmış falan değil. Bunların büyükşehir belediyeleri var. Acaba bu büyükşehir belediyelerinde daha ne yaptılar? Biz milletimizin karşısına normal zamanda da sürekli müjdelerle, projelerle çıkıyoruz. Bay Bay Kemal gibi milletimizin karşısına sadece seçim zamanlarında çıkan değiliz. Mesela her çiftçiye bir traktör vaat etmişlerdi. Ne oldu verdiler mi? Hep yalan".

Programa kısa bir ara verildikten sonra sözlerine devam Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

''YOĞUN MESAİDEN DOLAYI MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM''

"Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımdan nerede, nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumundayım. Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm bakanım var. Onunda şu anda sahada olmayışının nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadalar. Onların sahada olmasının da getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz.

''VATANDAŞLARIMIZ FARKINA VARACAK''

Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdine verecek düzenlemelerde yapıyoruz. Bu çerçevede salgın döneminde enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamaya özen gösterdik. Bu yılda artık doğalgaz üreticisi olan bir ülke olarak vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz oldu. Vatandaşlarımızın Karadeniz gazının sağladığı faydaları günlük hayatta farkına varacak. Bununda kapsamını genişletiyoruz. Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak.

''1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ''

Her şeyden önce Yüksek Seçim Kurulu'na ait görevler var, siyasi partiler olarak bize ait görevler var. Ama deprem bölgesiyle alakalı şöyle neler yapıldığını bir planlarsak. Çadır ve konteyner kentler, özellikle de şu anda kalıcı konutlar olmak üzere bunu üç başlıkta düzenleyebiliriz. Şu anda enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını büyük oranda bitirdik. Kısa bir süre içerisinde de Hatay'ı bitireceğiz. Diğer yandan da bir söz verdim. Bu kalıcı konutları da 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

''ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN AÇILIŞIMIZ VAR''

"Özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızdan da affımı istiyorum. Yarın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışımız var. Onu da gerek Yozgat, gerek Kırıkkale, Sivas olmak üzere yapacağız. Tüm bu illerdeki vatandaşlara hayırlı olsun diyoruz. Yarın inşallah birlikte olmak ümidiyle".

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