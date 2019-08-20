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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun'un cenaze törenine katıldı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un Sultanahmet'te kılınan cenaze namazına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme! Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Bu vaadini aynen devam ettireceğiz. Onların karşısında dik duruşumuz devam edecek" diye konuştu

Prof. Dr. Haluk Dursun

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.  Sultanahmet Camii'nde cenaze namazı kılınan Prof. Dursun'un tabutu başında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

Milletimizin başı sağolsun, Sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde 'alimin ölümü alemin ölümü gibidir' buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Kültür, sanat, edebiyatta, bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Bu yol yürüyüşü esnasında dürüstlüğü, duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersleri vermek üzere oraya gidiş-gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok onun anlamlıydı, farklıydı. Son zamanlarda da özellikle Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme! Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Bu vaadini aynen devam ettireceğiz. Onların karşısında dik duruşumuz devam edecek. Haluk hocamızın yola çıktığı o günden şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun. Rabbim inşallah o izi sürenlerden bizi eylesin, yâr ve yardımcısı olsun diyorum. 

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