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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve beraberindeki heyetle görüştü. Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:52
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen çalışma toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik işbirliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik.

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        Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımlarının artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

        Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da hazır bulundu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini belirtmişti.

        ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara'ya, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtmişti.

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara da yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunmuştu.

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