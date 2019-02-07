Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Küresel Düşünürler' göndermesi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Altun, mesajına çocuk programı Susam Sokağı'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.

Foreign Policy'nin hazırladığı listenin '40 yaş altı' bölümünde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da bulunuyor.