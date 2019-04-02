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T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenmekte olan "Turkey Today / Bugünün Türkiyesi" paneller dizisinin yeni etkinliği 4 Nisan'da Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin'de, geçen Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te, Aralık ayında Londra'da ve son olarak Çin'in Pekin ve Şangay kentlerinde düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" panellerinin yeni durağı Moskova olacak.
"Suriye Sürecinde Türkiye & Rusya İlişkileri" başlığı altında; 4 Nisan'da Rusya'nın en saygın düşünce kuruluşu olan Valdai Discussion Club ile Türkiye'den SETA temsilcilerinin konuşmacı olacağı panelde, alanında uzman akademisyen yazarlar Suriye gündemine ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemine değinecekler. Panele basın mensupları, akademisyenler, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları davetli olacak.
Moderatörlüğünü Valdai Discussion Club Program Direktörü Dr. Ivan Timofeev'in yapacağı panelde konuşmacılar; İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türk Dış Politikası ve Suriye", Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı "Suriye'de Türkiye-Rusya İşbirliği ve Transatlantik İlişkilere Etkisi" ve İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin ise "Suriye İç Savaşı ve Türkiye'nin Terörle Mücadele Stratejisi" konularını ele alacaklar.
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