Cumhuriyet gazetesi davasında karar!

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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat kararları istinaf mahkemesince onadı. hapis cezası 5 yılın altında olan sanıkların cezaları kesinleşti. Diğer sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.
“USUL VE YASAYA UYGUN” ONAMASI
Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten daire, sanıkların başvurularını reddetti. Yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararla hapis cezası 5 yılın altında olan sanıkların cezaları kesinleşti.Diğer sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de verdiği kararında, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Heyet, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırmıştı.
Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da 7 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.
Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl 9’ar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Mahkeme, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlarına karar veren mahkeme heyeti, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatını kararlaştırdı.
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