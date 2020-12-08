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Cumhuriyet Tanımı:

Cumhuriyet kelimesinin anlamı; hükümdar olmayan ve modern zamanlarda genellikle devlet başkanı olan veya bir devlet şefi olan bir hükümet, böyle bir hükümet biçimine sahip bir siyasi birim (ulus gibi) anlamlarını taşır.

Cumhuriyet Nedir TDK:

Ulusun veya milletin egemenliği için belirli süreler içinde olmak şartıyla seçtikleri milletvekilleri ile kendi iradelerini temsil ettikleri yönetim şekli olarak tanımlanır. Ayrıca Cumhuriyet altını olarak da adlandırılır.

Cumhuriyet Örnek Anlatımı:

Yüce gücün oy kullanma hakkı bulunan ve seçilmiş memurlar ve bunlardan sorumlu olan temsilciler tarafından kullanılan ve yasalara uygun şekilde yönetilen bir devlet organında bulunduğu bir hükümet olarak ifade edilir. Bir cumhuriyet, iktidarın insanlar veya seçtikleri temsilciler tarafından tutulduğu bir ülkedir.

Cumhuriyet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: