Cüneyt Arkın bugün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Cüneyt Arkın'ın son durumu için gözler hastaneye çevirlmişken, usta oyuncunun sevenleri de Cüneyt Arkın'ın yaşamından detayları merak ediyor. Cüneyt Arkın kaç yaşında ve nereli olduğu soruları başı çekerken, Cüneyt Arkın'ın filmleri de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de dünyaya geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri lakap olarak atfedilmiştir. Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.
Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.
Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.
Geçen sene oğlu Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın terörle mücadele eden Mehmetçik için kaydettiği videoyu yayınlamıştı. Duygu dolu sözlerin yer aldığı videoya yorum ve beğeni yağmıştı.
CÜNEYT ARKIN'IN SİNEMA KARİYERİ
Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.
12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.
Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.
CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ
|
|Yıl
|film
|Rol
|Notlar
|1964
|Aşk ve Kin
|Doktor Kadri
|
|Gözleri Ömre Bedel
|
|
|Hepimiz Kardeşiz
|
|
|Sokakların Kanunu
|
|
|Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
|Fikret
|
|İstanbul Sokaklarında
|
|
|Günah Kızları
|
|
|Sıkı Dur Geliyorum
|
|
|Yalnız Değiliz
|
|
|İstanbul
|
|
|Çöpçatanlar Kampı
|
|
|Cehennem Arkadaşları
|Eşref
|
|Yankesici Kız
|
|
|Şoför Nebahat Ve Kızı
|
|
|Gurbet Kuşları
|Selim Bakırcıoğlu
|Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü
|1965
|Kırık Hayatlar
|
|
|Sürtük
|
|
|Dudaktan Kalbe
|
|
|Serseri Aşık
|
|
|Sevgim Ve Gururum
|
|
|Haremde Dört Kadın
|
|
|İnatçı Gelin
|
|
|Ah Bu Dünya
|
|
|Devlerin Kavgası
|
|
|Horasan'dan Gelen Bahadır
|
|
|Ölüme Kadar
|
|
|Sevişmek Yasak
|
|
|Silahların Sesi
|
|
|Canım Sana Feda
|
|
|Aşk ve İntikam
|
|
|Horasan'ın Üç Atlısı
|
|
|Fakir Gencin Romanı
|
|
|Satılık Kalp
|
|
|1966
|Dişi Düşman
|
|
|Fakir Bir Kız Sevdim
|
|
|İntikam Uğruna
|
|
|Kıskanç Kadın
|
|
|Malkoçoğlu
|
|
|Acı Tesadüf
|
|
|Karanlıklar Meleği
|
|
|Şafakta Üç Kurşun
|
|
|Ayrılık Şarkısı
|
|
|İki Yabancı
|
|
|Kolsuz Kahraman
|
|
|İntikam Ateşi
|
|
|Yakut Gözlü Kedi
|
|
|Damgalı Adam
|
|
|Göklerdeki Sevgili
|
|
|Cibali Karakolu
|
|
|Affedilmeyen
|
|
|Suçsuz Firari
|
|
|Çıtkırıldım
|
|
|1967
|Yıkılan Yuva
|
|
|Kırbaç Altında
|
|
|Malkoçoğlu Krallara Karşı
|
|
|Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
|
|
|Bir Şoförün Gizli Defteri
|
|
|Cici Gelin
|
|
|Ringo Kid
|
|
|Seni Affedemem
|
|
|Yüzbaşı Kemal
|
|
|Zengin Ve Serseri
|
|
|Hacı Murat
|
|
|Namus Borcu
|
|
|İdam Günü
|
|
|Zehirli Hayat
|
|
|Pranga Mahkumu
|
|
|Silahlı Paşazade
|
|
|1968
|Artık Sevmiyeceğim
|
|
|Şafak Sökmesin
|
|
|Eşkiya Halil (Haydut)
|
|
|Belalı Hayat
|
|
|Malkoçoğlu Kara Korsan
|
|
|Gök Bayrak
|
|
|Kader
|
|
|Acı İntikam
|
|
|Köroğlu
|
|
|İlk ve Son
|
|
|Yüzbaşının Kızı
|
|
|Beş Ateşli Kadın
|
|
|Baharda Solan Çiçek
|
|
|Hacı Murat Geliyor
|
|
|Kader Ayırsa Bile
|
|
|Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
|
|
|1969
|Sevgili Babam
|
|
|Vatan Ve Namık Kemal
|
|
|İnsanlar Yaşadıkça
|
|
|Lekeli Melek
|
|
|Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
|
|
|Osmanlı Kartalı
|
|
|Ala Geyik
|
|
|Melikşah
|
|
|Büyük Yemin
|
|
|Aşk Mabudesi
|Ekrem Arkın
|
|Hayat Kavgası
|
|
|Malkoçoğlu Cem Sultan
|
|
|1970
|Arım, Balım, Peteğim
|
|
|Selahattin Eyyubi
|
|
|Ferhat ile Şirin
|
|
|Yarım Kalan Saadet
|
|
|Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf
|
|
|Hayatım Sana Feda
|
|
|Adsız Cengaver
|
|
|Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
|
|
|1971
|Vahşi Çiçek
|
|
|Her şey Oğlum İçin
|
|
|İki Esir
|
|
|Battal Gazi
|
|
|Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
|
|
|Fakir Aşıkların Romanı
|
|
|Cehenneme Bir Yolcu
|
|
|Severek Ayrılalım
|
|
|Küçük Sevgilim
|
|
|Satın Alınan Koca
|
|
|Adını Anmayacağım
|
|
|Oyun Bitti
|
|
|Hak Yolu
|
|
|1972
|Köle
|
|
|Mahkum
|
|
|Murat İle Nazlı
|
|
|Öldüren Örümcek
|
|
|Nazlı İle Murat
|
|
|Hayatımın En Güzel Yılları
|
|
|Çöl Kartalı
|
|
|Günahsızlar
|
|
|Yaralı Kurt
|
|
|Alın Yazısı
|
|
|Battal Gazi'nin İntikamı
|
|
|Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
|
|
|1973
|Yumurcak Küçük Kovboy
|
|
|Kuşçu
|
|
|Çaresizler
|
|
|Yaralı
|
|
|Vurgun
|
|
|Battal Gazi Geliyor
|
|
|Gönülden Yaralılar
|
|
|Yanaşma
|
|
|Acı Hayat
|
|
|Kara Murat Fatih'in Fermanı
|
|
|1974
|Oğul
|
|
|Belalılar
|
|
|Dayı
|
|
|Kin
|
|
|Bırakın Yaşayalım
|
|
|Babalık
|
|
|Kara Murat Kardeş Kanı
|
|
|Önce Vatan
|
|
|Yalnız Adam
|
|
|Battal Gazi'nin Oğlu
|
|
|Ayrı Dünyalar
|
|
|Kara Murat Ölüm Emri
|
|
|Karateciler İstanbul'da
|
|
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|
|Yıl
|film
|Rol
|Notlar
|1975
|Polizia Brancola Nel Buio, La
|
|
|İnsan Avcısı
|
|
|Aslan Adam
|
|
|Babanın Oğlu
|
|
|Cemil
|
|
|Deli Yusuf
|
|
|Kılıç Aslan
|
|
|Soysuzlar
|
|
|Babacan
|
|
|Babaların Babası
|
|
|Şafakta Buluşalım
|
|
|Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
|
|
|Üç Kağıtçılar
|
|
|1976
|Tek Başına
|
|
|Tuzak
|
|
|Yarınsız Adam
|
|
|İki Arkadaş
|
|
|Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia
|
|
|Babanın Suçu
|
|
|Che Carambole Ragazzi
|
|
|Şahin
|
|
|Hınç
|
|
|Korkusuz Cengaver
|
|
|Mağlup Edilemeyenler
|
|
|Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
|
|
|1977
|Sevgili Oğlum
|
|
|İstasyon
|Gırgır Ali
|
|Akrep Yuvası
|
|
|Altay'dan Gelen Yiğit
|
|
|Hakanlar Çarpışıyor
|
|
|Güneş Ne Zaman Doğacak
|
|
|Baba Ocağı
|
|
|Adalet
|
|
|Satılmış Adam
|
|
|Yıkılmayan Adam
|
|
|Cemil Dönüyor
|
|
|Kara Murat Denizler Hakimi
|
|
|Baskın
|
|
|1978
|Gelincik
|
|
|İnsanları Seveceksin
|
|
|Maden
|İlyas
|Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü
|Baba Kartal
|
|
|Kaplanlar Ağlamaz
|
|
|Ölüm Görevi
|
|
|Görünmeyen Düşman
|
|
|Kara Murat Devler Savaşıyor
|
|
|Vahşi Gelin
|
|
|Kılıç Bey
|
|
|1979
|Küskün Çiçek
|
|
|Üç Sevgili
|
|
|Vatandaş Rıza
|
|
|İki Cambaz
|Tayfun
|
|Kanun Gücü
|
|
|Üç Tatlı Bela
|
|
|Üç Sevgilim
|
|
|Canikom
|
|
|Süpermenler
|
|
|1980
|Sarışın Tehlike
|
|
|Destan
|
|
|Kartal Murat
|
|
|Rahmet Ve Gazap
|
|
|Rüzgar
|
|
|1981
|Takip
|
|
|İntikam Yemini
|
|
|Kader Arkadaşı
|
|
|Öğretmen Kemal
|
|
|Önce Hayaller Ölür
|
|
|Acı Günler
|
|
|Su
|
|
|Unutulmayanlar
|Doktor
|
|1982
|Son Savaşçı
|
|
|Dört Yanım Cehennem
|
|
|Gırgır Ali
|
|
|Ölümsüz
|
|
|Kelepçe
|
|
|Kanije Kalesi
|
|
|Son Akın
|
|
|Dünyayı Kurtaran Adam
|
|
|1983
|Erkekçe
|
|
|İdamlık
|
|
|Çöl
|
|
|En Büyük Yumruk
|
|
|İntikam Benim
|
|
|Ölüme Son Adım
|
|
|Vahşi Kan
|
|
|1984
|Yaşadıkça
|
|
|Ölüm Savaşçısı
|
|
|Dev Kanı
|
|
|Deli Fişek
|
|
|Bırakın Yaşasınlar
|
|
|Kanun Kanundur
|
|
|Kartal Bey
|
|
|Birkaç Güzel Gün İçin
|
|
|Alev Alev
|
|
|1985
|Ateş Çemberi
|
|Video filmi
|Paramparça
|
|
|Paranın Esiri
|
|
|Kanun Adamı
|
|
|Kaplanlar
|
|
|Bin Defa Ölürüm
|
|
|Doruk
|
|
|Kaçış
|
|
|Kahreden Gençlik
|
|
|Katiller De Ağlar
|
|
|Mahkum
|
|
|Son Darbe
|
|
|1986
|Sert Adam
|
|
|Tokatçılar
|
|
|Gırgır Hafiye
|
|
|Ölümsüz Aşk
|
|
|Kavga
|
|
|Babanın Oğlu
|
|
|Yalnız Adam
|
|
|Kanca
|
|
|Sokak Kavgacısı
|
|
|Kral Affetmez
|
|
|Silah Arkadaşları
|
|
|Vazife Uğruna
|
|
|Yedi Bela
|
|Video filmi
|Melek Yüzlü Cani / Nefret
|
|
|1987
|Sen Ağlama
|
|
|Sevdam Benim
|
|
|Son Kahramanlar
|
|
|Dökülen Yapraklar
|
|Video filmi
|Asılacak Adam
|
|
|İnsan Avcıları
|
|
|Cehennem Ateşi
|
|
|Dört Hergele
|
|
|Şeytanın Oğulları
|
|
|Damga
|
|
|Sürgündeki Adam
|
|
|Tanık
|
|
|1988
|Yasak İlişki
|
|
|Yaşamak
|
|
|Bombacı
|
|
|Şafak Sökerken
|
|
|Babam Ve Ben
|
|
|Muhteşem Serseri
|
|
|Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
|
|
|1989
|Eski Silah
|
|
|Av
|
|
|Doktorlar
|
|
|Polis Dosyası
|
|
|1990
|İki Başlı Dev
|
|
|Oğulcan
|Bekir
|
|1998
|Gülün Bittiği Yer
|
|
|2001
|Bıçak Sırtı
|
|TV filmi
|2004
|Gölge Ekibi
|
|TV filmi
|2006
|Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
|
|
|Fantastiğin Sineması
|Kendisi
|Belgesel
|2007
|Natuk Baytan Belgeseli
|Kendisi
|Belgesel
|Hicran Sokağı
|Bekir
|
|Çılgın Dersane
|Dershane Sahibi Hadi
|
|Çılgın Dersane Kampta
|Hadi
|
|2008
|Afacanlar Sınıfı
|
|
|2014
|Panzehir
|Mafya Lideri Cemal
|
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