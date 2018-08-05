Cüneyt Arkın bugün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Cüneyt Arkın'ın son durumu için gözler hastaneye çevirlmişken, usta oyuncunun sevenleri de Cüneyt Arkın'ın yaşamından detayları merak ediyor. Cüneyt Arkın kaç yaşında ve nereli olduğu soruları başı çekerken, Cüneyt Arkın'ın filmleri de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de dünyaya geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri lakap olarak atfedilmiştir. Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Geçen sene oğlu Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın terörle mücadele eden Mehmetçik için kaydettiği videoyu yayınlamıştı. Duygu dolu sözlerin yer aldığı videoya yorum ve beğeni yağmıştı.

CÜNEYT ARKIN'IN SİNEMA KARİYERİ

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ

Yıl film Rol Notlar 1964 Aşk ve Kin Doktor Kadri Gözleri Ömre Bedel Hepimiz Kardeşiz Sokakların Kanunu Ayşecik Çıtı Pıtı Kız Fikret İstanbul Sokaklarında Günah Kızları Sıkı Dur Geliyorum Yalnız Değiliz İstanbul Çöpçatanlar Kampı Cehennem Arkadaşları Eşref Yankesici Kız Şoför Nebahat Ve Kızı Gurbet Kuşları Selim Bakırcıoğlu Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü 1965 Kırık Hayatlar Sürtük Dudaktan Kalbe Serseri Aşık Sevgim Ve Gururum Haremde Dört Kadın İnatçı Gelin Ah Bu Dünya Devlerin Kavgası Horasan'dan Gelen Bahadır Ölüme Kadar Sevişmek Yasak Silahların Sesi Canım Sana Feda Aşk ve İntikam Horasan'ın Üç Atlısı Fakir Gencin Romanı Satılık Kalp 1966 Dişi Düşman Fakir Bir Kız Sevdim İntikam Uğruna Kıskanç Kadın Malkoçoğlu Acı Tesadüf Karanlıklar Meleği Şafakta Üç Kurşun Ayrılık Şarkısı İki Yabancı Kolsuz Kahraman İntikam Ateşi Yakut Gözlü Kedi Damgalı Adam Göklerdeki Sevgili Cibali Karakolu Affedilmeyen Suçsuz Firari Çıtkırıldım 1967 Yıkılan Yuva Kırbaç Altında Malkoçoğlu Krallara Karşı Alpaslan'ın Fedaisi Alpago Bir Şoförün Gizli Defteri Cici Gelin Ringo Kid Seni Affedemem Yüzbaşı Kemal Zengin Ve Serseri Hacı Murat Namus Borcu İdam Günü Zehirli Hayat Pranga Mahkumu Silahlı Paşazade 1968 Artık Sevmiyeceğim Şafak Sökmesin Eşkiya Halil (Haydut) Belalı Hayat Malkoçoğlu Kara Korsan Gök Bayrak Kader Acı İntikam Köroğlu İlk ve Son Yüzbaşının Kızı Beş Ateşli Kadın Baharda Solan Çiçek Hacı Murat Geliyor Kader Ayırsa Bile Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru) 1969 Sevgili Babam Vatan Ve Namık Kemal İnsanlar Yaşadıkça Lekeli Melek Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor Osmanlı Kartalı Ala Geyik Melikşah Büyük Yemin Aşk Mabudesi Ekrem Arkın Hayat Kavgası Malkoçoğlu Cem Sultan 1970 Arım, Balım, Peteğim Selahattin Eyyubi Ferhat ile Şirin Yarım Kalan Saadet Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf Hayatım Sana Feda Adsız Cengaver Yumurcak Köprüaltı Çocuğu 1971 Vahşi Çiçek Her şey Oğlum İçin İki Esir Battal Gazi Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri Fakir Aşıkların Romanı Cehenneme Bir Yolcu Severek Ayrılalım Küçük Sevgilim Satın Alınan Koca Adını Anmayacağım Oyun Bitti Hak Yolu 1972 Köle Mahkum Murat İle Nazlı Öldüren Örümcek Nazlı İle Murat Hayatımın En Güzel Yılları Çöl Kartalı Günahsızlar Yaralı Kurt Alın Yazısı Battal Gazi'nin İntikamı Kara Murat: Fatih'in Fedaisi 1973 Yumurcak Küçük Kovboy Kuşçu Çaresizler Yaralı Vurgun Battal Gazi Geliyor Gönülden Yaralılar Yanaşma Acı Hayat Kara Murat Fatih'in Fermanı 1974 Oğul Belalılar Dayı Kin Bırakın Yaşayalım Babalık Kara Murat Kardeş Kanı Önce Vatan Yalnız Adam Battal Gazi'nin Oğlu Ayrı Dünyalar Kara Murat Ölüm Emri Karateciler İstanbul'da

Yıl film Rol Notlar 1975 Polizia Brancola Nel Buio, La İnsan Avcısı Aslan Adam Babanın Oğlu Cemil Deli Yusuf Kılıç Aslan Soysuzlar Babacan Babaların Babası Şafakta Buluşalım Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı Üç Kağıtçılar 1976 Tek Başına Tuzak Yarınsız Adam İki Arkadaş Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia Babanın Suçu Che Carambole Ragazzi Şahin Hınç Korkusuz Cengaver Mağlup Edilemeyenler Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı 1977 Sevgili Oğlum İstasyon Gırgır Ali Akrep Yuvası Altay'dan Gelen Yiğit Hakanlar Çarpışıyor Güneş Ne Zaman Doğacak Baba Ocağı Adalet Satılmış Adam Yıkılmayan Adam Cemil Dönüyor Kara Murat Denizler Hakimi Baskın 1978 Gelincik İnsanları Seveceksin Maden İlyas Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü Baba Kartal Kaplanlar Ağlamaz Ölüm Görevi Görünmeyen Düşman Kara Murat Devler Savaşıyor Vahşi Gelin Kılıç Bey 1979 Küskün Çiçek Üç Sevgili Vatandaş Rıza İki Cambaz Tayfun Kanun Gücü Üç Tatlı Bela Üç Sevgilim Canikom Süpermenler 1980 Sarışın Tehlike Destan Kartal Murat Rahmet Ve Gazap Rüzgar 1981 Takip İntikam Yemini Kader Arkadaşı Öğretmen Kemal Önce Hayaller Ölür Acı Günler Su Unutulmayanlar Doktor 1982 Son Savaşçı Dört Yanım Cehennem Gırgır Ali Ölümsüz Kelepçe Kanije Kalesi Son Akın Dünyayı Kurtaran Adam 1983 Erkekçe İdamlık Çöl En Büyük Yumruk İntikam Benim Ölüme Son Adım Vahşi Kan 1984 Yaşadıkça Ölüm Savaşçısı Dev Kanı Deli Fişek Bırakın Yaşasınlar Kanun Kanundur Kartal Bey Birkaç Güzel Gün İçin Alev Alev 1985 Ateş Çemberi Video filmi Paramparça Paranın Esiri Kanun Adamı Kaplanlar Bin Defa Ölürüm Doruk Kaçış Kahreden Gençlik Katiller De Ağlar Mahkum Son Darbe 1986 Sert Adam Tokatçılar Gırgır Hafiye Ölümsüz Aşk Kavga Babanın Oğlu Yalnız Adam Kanca Sokak Kavgacısı Kral Affetmez Silah Arkadaşları Vazife Uğruna Yedi Bela Video filmi Melek Yüzlü Cani / Nefret 1987 Sen Ağlama Sevdam Benim Son Kahramanlar Dökülen Yapraklar Video filmi Asılacak Adam İnsan Avcıları Cehennem Ateşi Dört Hergele Şeytanın Oğulları Damga Sürgündeki Adam Tanık 1988 Yasak İlişki Yaşamak Bombacı Şafak Sökerken Babam Ve Ben Muhteşem Serseri Kızım ve Ben / Gurbet Kadını 1989 Eski Silah Av Doktorlar Polis Dosyası 1990 İki Başlı Dev Oğulcan Bekir 1998 Gülün Bittiği Yer 2001 Bıçak Sırtı TV filmi 2004 Gölge Ekibi TV filmi 2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu Fantastiğin Sineması Kendisi Belgesel 2007 Natuk Baytan Belgeseli Kendisi Belgesel Hicran Sokağı Bekir Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi Çılgın Dersane Kampta Hadi 2008 Afacanlar Sınıfı 2014 Panzehir Mafya Lideri Cemal

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