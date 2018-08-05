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Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın kaç yaşında?

Cüneyt Arkın'ın hastaneye kaldırıldığı haberi bugün akşam saatlerinde geldi. Yeşilçam'a damga vuran Cüneyt Arkın solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtiliyor. İşte usta oyuncunun hayatına dair detaylar ve Cüneyt Arkın filmleri

05.08.2018 - 21:46 | Güncelleme:

Cüneyt Arkın bugün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Cüneyt Arkın'ın son durumu için gözler hastaneye çevirlmişken, usta oyuncunun sevenleri de Cüneyt Arkın'ın yaşamından detayları merak ediyor. Cüneyt Arkın kaç yaşında ve nereli olduğu soruları başı çekerken, Cüneyt Arkın'ın filmleri de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de dünyaya geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri lakap olarak atfedilmiştir. Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Geçen sene oğlu Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın terörle mücadele eden Mehmetçik için kaydettiği videoyu yayınlamıştı. Duygu dolu sözlerin yer aldığı videoya yorum ve beğeni yağmıştı.

CÜNEYT ARKIN'IN SİNEMA KARİYERİ

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ

Yıl film Rol Notlar
1964
Aşk ve Kin Doktor Kadri  
Gözleri Ömre Bedel    
Hepimiz Kardeşiz    
Sokakların Kanunu    
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız Fikret  
İstanbul Sokaklarında    
Günah Kızları    
Sıkı Dur Geliyorum    
Yalnız Değiliz    
İstanbul    
Çöpçatanlar Kampı    
Cehennem Arkadaşları Eşref  
Yankesici Kız    
Şoför Nebahat Ve Kızı    
Gurbet Kuşları Selim Bakırcıoğlu Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü
1965 Kırık Hayatlar    
Sürtük    
Dudaktan Kalbe    
Serseri Aşık    
Sevgim Ve Gururum    
Haremde Dört Kadın    
İnatçı Gelin    
Ah Bu Dünya    
Devlerin Kavgası    
Horasan'dan Gelen Bahadır    
Ölüme Kadar    
Sevişmek Yasak    
Silahların Sesi    
Canım Sana Feda    
Aşk ve İntikam    
Horasan'ın Üç Atlısı    
Fakir Gencin Romanı    
Satılık Kalp    
1966 Dişi Düşman    
Fakir Bir Kız Sevdim    
İntikam Uğruna    
Kıskanç Kadın    
Malkoçoğlu    
Acı Tesadüf    
Karanlıklar Meleği    
Şafakta Üç Kurşun    
Ayrılık Şarkısı    
İki Yabancı    
Kolsuz Kahraman    
İntikam Ateşi    
Yakut Gözlü Kedi    
Damgalı Adam    
Göklerdeki Sevgili    
Cibali Karakolu    
Affedilmeyen    
Suçsuz Firari    
Çıtkırıldım    
1967 Yıkılan Yuva    
Kırbaç Altında    
Malkoçoğlu Krallara Karşı    
Alpaslan'ın Fedaisi Alpago    
Bir Şoförün Gizli Defteri    
Cici Gelin    
Ringo Kid    
Seni Affedemem    
Yüzbaşı Kemal    
Zengin Ve Serseri    
Hacı Murat    
Namus Borcu    
İdam Günü    
Zehirli Hayat    
Pranga Mahkumu    
Silahlı Paşazade    
1968 Artık Sevmiyeceğim    
Şafak Sökmesin    
Eşkiya Halil (Haydut)    
Belalı Hayat    
Malkoçoğlu Kara Korsan    
Gök Bayrak    
Kader    
Acı İntikam    
Köroğlu    
İlk ve Son    
Yüzbaşının Kızı    
Beş Ateşli Kadın    
Baharda Solan Çiçek    
Hacı Murat Geliyor    
Kader Ayırsa Bile    
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)    
1969 Sevgili Babam    
Vatan Ve Namık Kemal    
İnsanlar Yaşadıkça    
Lekeli Melek    
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor    
Osmanlı Kartalı    
Ala Geyik    
Melikşah    
Büyük Yemin    
Aşk Mabudesi Ekrem Arkın  
Hayat Kavgası    
Malkoçoğlu Cem Sultan    
1970 Arım, Balım, Peteğim    
Selahattin Eyyubi    
Ferhat ile Şirin    
Yarım Kalan Saadet    
Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf    
Hayatım Sana Feda    
Adsız Cengaver    
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu    
1971 Vahşi Çiçek    
Her şey Oğlum İçin    
İki Esir    
Battal Gazi    
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri    
Fakir Aşıkların Romanı    
Cehenneme Bir Yolcu    
Severek Ayrılalım    
Küçük Sevgilim    
Satın Alınan Koca    
Adını Anmayacağım    
Oyun Bitti    
Hak Yolu    
1972 Köle    
Mahkum    
Murat İle Nazlı    
Öldüren Örümcek    
Nazlı İle Murat    
Hayatımın En Güzel Yılları    
Çöl Kartalı    
Günahsızlar    
Yaralı Kurt    
Alın Yazısı    
Battal Gazi'nin İntikamı    
Kara Murat: Fatih'in Fedaisi    
1973 Yumurcak Küçük Kovboy    
Kuşçu    
Çaresizler    
Yaralı    
Vurgun    
Battal Gazi Geliyor    
Gönülden Yaralılar    
Yanaşma    
Acı Hayat    
Kara Murat Fatih'in Fermanı    
1974 Oğul    
Belalılar    
Dayı    
Kin    
Bırakın Yaşayalım    
Babalık    
Kara Murat Kardeş Kanı    
Önce Vatan    
Yalnız Adam    
Battal Gazi'nin Oğlu    
Ayrı Dünyalar    
Kara Murat Ölüm Emri    
Karateciler İstanbul'da    
Yıl film Rol Notlar
1975 Polizia Brancola Nel Buio, La    
İnsan Avcısı    
Aslan Adam    
Babanın Oğlu    
Cemil    
Deli Yusuf    
Kılıç Aslan    
Soysuzlar    
Babacan    
Babaların Babası    
Şafakta Buluşalım    
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı    
Üç Kağıtçılar    
1976 Tek Başına    
Tuzak    
Yarınsız Adam    
İki Arkadaş    
Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia    
Babanın Suçu    
Che Carambole Ragazzi    
Şahin    
Hınç    
Korkusuz Cengaver    
Mağlup Edilemeyenler    
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı    
1977 Sevgili Oğlum    
İstasyon Gırgır Ali  
Akrep Yuvası    
Altay'dan Gelen Yiğit    
Hakanlar Çarpışıyor    
Güneş Ne Zaman Doğacak    
Baba Ocağı    
Adalet    
Satılmış Adam    
Yıkılmayan Adam    
Cemil Dönüyor    
Kara Murat Denizler Hakimi    
Baskın    
1978 Gelincik    
İnsanları Seveceksin    
Maden İlyas Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü
Baba Kartal    
Kaplanlar Ağlamaz    
Ölüm Görevi    
Görünmeyen Düşman    
Kara Murat Devler Savaşıyor    
Vahşi Gelin    
Kılıç Bey    
1979 Küskün Çiçek    
Üç Sevgili    
Vatandaş Rıza    
İki Cambaz Tayfun  
Kanun Gücü    
Üç Tatlı Bela    
Üç Sevgilim    
Canikom    
Süpermenler    
1980 Sarışın Tehlike    
Destan    
Kartal Murat    
Rahmet Ve Gazap    
Rüzgar    
1981 Takip    
İntikam Yemini    
Kader Arkadaşı    
Öğretmen Kemal    
Önce Hayaller Ölür    
Acı Günler    
Su    
Unutulmayanlar Doktor  
1982 Son Savaşçı    
Dört Yanım Cehennem    
Gırgır Ali    
Ölümsüz    
Kelepçe    
Kanije Kalesi    
Son Akın    
Dünyayı Kurtaran Adam    
1983 Erkekçe    
İdamlık    
Çöl    
En Büyük Yumruk    
İntikam Benim    
Ölüme Son Adım    
Vahşi Kan    
1984 Yaşadıkça    
Ölüm Savaşçısı    
Dev Kanı    
Deli Fişek    
Bırakın Yaşasınlar    
Kanun Kanundur    
Kartal Bey    
Birkaç Güzel Gün İçin    
Alev Alev    
1985 Ateş Çemberi   Video filmi
Paramparça    
Paranın Esiri    
Kanun Adamı    
Kaplanlar    
Bin Defa Ölürüm    
Doruk    
Kaçış    
Kahreden Gençlik    
Katiller De Ağlar    
Mahkum    
Son Darbe    
1986 Sert Adam    
Tokatçılar    
Gırgır Hafiye    
Ölümsüz Aşk    
Kavga    
Babanın Oğlu    
Yalnız Adam    
Kanca    
Sokak Kavgacısı    
Kral Affetmez    
Silah Arkadaşları    
Vazife Uğruna    
Yedi Bela   Video filmi
Melek Yüzlü Cani / Nefret    
1987 Sen Ağlama    
Sevdam Benim    
Son Kahramanlar    
Dökülen Yapraklar   Video filmi
Asılacak Adam    
İnsan Avcıları    
Cehennem Ateşi    
Dört Hergele    
Şeytanın Oğulları    
Damga    
Sürgündeki Adam    
Tanık    
1988 Yasak İlişki    
Yaşamak    
Bombacı    
Şafak Sökerken    
Babam Ve Ben    
Muhteşem Serseri    
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını    
1989 Eski Silah    
Av    
Doktorlar    
Polis Dosyası    
1990 İki Başlı Dev    
Oğulcan Bekir  
1998 Gülün Bittiği Yer    
2001 Bıçak Sırtı   TV filmi
2004 Gölge Ekibi   TV filmi
2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu    
Fantastiğin Sineması Kendisi Belgesel
2007 Natuk Baytan Belgeseli Kendisi Belgesel
Hicran Sokağı Bekir  
Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi  
Çılgın Dersane Kampta Hadi  
2008 Afacanlar Sınıfı    
2014 Panzehir Mafya Lideri Cemal  
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