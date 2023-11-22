CZ olarak da bilinen Changpeng Zhao, Çinli-Kanadalı bir iş yöneticisi ve girişimcidir. Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'sudur.

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CZ'nin teknoloji endüstrisindeki kariyeri, 2000'lerin başında borsalar için yazılım geliştiren yüksek frekanslı bir trading şirketi olan Fusion Systems'ı kurduğunda başladı.



2013 yılında, gelişmekte olan kripto para birimi alanına ilgi duymaya başladı ve bu alanda OKCoin adlı bir kripto para borsası da dahil olmak üzere çeşitli projeler üzerinde çalışmaya başladı. Daha sonra, 2017 yılında Binance borsasını kurdu.