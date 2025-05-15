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        Haberler Yaşam Dağ ceylanı Maviş, Hatay'da büyüdüğü merkezin ziyaretçilerini karşılıyor

        Dağ ceylanı Maviş, Hatay'da büyüdüğü merkezin ziyaretçilerini karşılıyor

        Araziyi gezen bir çoban tarafından 8 yıl önce bitkin halde bulunduğu için götürüldüğü Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde büyüyen Maviş isimli gazella gazella, sevimliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:36
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        Kırıkhan'ın Suriye sınırındaki yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2019'da açılan merkez, 51 gazella gazella türü dağ ceylanına ev sahipliği yapıyor.

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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce kurulan merkezde korunan canlılar arasında, araziyi gezen bir çoban tarafından 2017'de bitkin halde bulunan Maviş isimli ceylan da bulunuyor.

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        Yavruyken adım attığı merkezin zamanla maskotu haline gelen ceylan, araziyi gezen görevlilere eşlik ediyor. Merkezin ziyaretçilerini karşılama görevini üstlenen Maviş, vatandaşlarla fotoğraf pozu da veriyor.

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        "ONU MERKEZİMİZİN MÜDAVİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

        Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, çobanın merkeze getirdiği ceylanın, keçi sütünün olduğu biberonla beslendiğini söyledi. Maviş'e 8 yıldır özenle baktıklarını dile getiren Akın, şöyle konuştu:

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        "Hayvan bakım görevlilerimiz ciddi şekilde ilgilenerek onun hayata tutunmasını sağladı. Dağ ceylanları, yaban hayvanı olması nedeniyle ciddi ürkeklik yaşar ancak 'Maviş', insanlara ayrı yaklaşıyor, merkeze gelen ziyaretçilere mihmandarlık yapıyor. Çok narin bir hayvanımız, onu çok seviyoruz. Ziyaretçilerimiz de onu seviyor. Onu merkezimizin müdavimi olarak görüyoruz."

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        Akın, merkezin ayda ortalama 1500 kişiyi ağırladığını, ziyaretçilerin dağ ceylanlarını doğal ortamda gözlemleme imkanı bulduğunu belirtti.

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        "BİZİ MAVİŞ KARŞILADI"

        Ziyaretçilerden Atakan Kanık, Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'ni beğendiğini ifade ederek, "Geldiğimizde bizi 'Maviş' karşıladı. 'Maviş' diğer gazella gazellalara göre insanlara daha yakın duruyor. İnsanlar onunla fotoğraf çektiriyor. Bence o da insanlara alışmış çünkü bize poz verdi" dedi.

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        Kanık'ın öğretmen eşi Sevgi Kanık da sosyal medyadaki paylaşımlardan gördükleri merkezi gezme şansı bulduklarını belirterek, "Burayı çok beğendik, 'Maviş' ile tanıştık. 'Maviş', diğerlerine göre daha cana yakın. Yaban hayvanlarına bu şekilde sahip çıkılması çok hoşumuza gitti. Buraya öğrencilerimle gelmek istiyorum" diye konuştu.

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        #Dağ ceylanı Maviş
        #Hatay
        #gazella gazella
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