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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan koruma altındaki gazella gazella türü dağ ceylanlarını, doğal ortamlarında geçen yıl 3 bin kişi ziyaret etti

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  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırında yaşamlarını sürdüren dağ ceylanlarının korunması ve neslinin devamı için 2014'te Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi oluşturuldu.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un da simgesi olan 'gazella gazella'ları merkezde görmeye gelenler, onları doğal ortamlarında gözlemleyebiliyor, yemleme saatlerinde de yakından görüp fotoğraflayabiliyor.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Üretim merkezinin yanı sıra etrafındaki 'Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda da varlıklarını sürdüren dağ ceylanlarının popülasyonu da her yıl artıyor.

     
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Sahada 2018'de yapılan sayımlarda 757 olarak belirlenen dağ ceylanı sayısı 2019'da 925, 2020'de 1141, 2021'de 1280, geçen yıl da 1331 olarak kayıtlara geçti.

     
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    "OKULLARDAN GELEN TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, merkezin kurulduğu 2014 yılında sadece 2 dağ ceylanının bulunduğunu şimdi ise bu sayının 48'e ulaştığını anlattı.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Yaban hayatı geliştirme sahasında ise en son 1331 ceylan sayıldığını aktaran Akın, popülasyonu artan dağ ceylanlarının insanlar tarafından çok merak edildiğini söyledi.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Merkezin bu anlamda geçen yıl ağırladığı 3 bin ziyaretçiyle doğa turizmine de ciddi katkı sağladığını belirten Akın, şöyle devam etti:
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    "Burası bir üretim merkezi, buranın amacı dağ ceylanının çoğaltılıp daha sonra yaşadığı alanlara salınması. Fakat zamanla şunu gördük; bu türe karşı insanların çok ciddi ilgi ve alakası oluştu. Yani emin olun hayvanat bahçesine gitse bu kadar ilgilerini çekmiyor. Bir türün doğal ortamında görmek herkes için çok gurur verici bir olay.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Yani buraya gelenler türün nasıl bir ortamda yaşadığını, beslendiğini, arazi yapısını, her şeyini gördüğü için çok ilgi duyuluyor. Gerçekten okullardan gelen artık taleplere yetişemiyoruz. Buraya gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlıyoruz. Onlara tür ve yaşam ortamı hakkında bilgi veriyoruz. İnsanlar bu türü ne kadar tanırsa, bilirse, o kadar iyi koruyacağına inanıyoruz."
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Gaziantep'ten gelen Ali Sezer, dağ ceylanlarını Hatay'da yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Kahramanmaraş'tan gelen öğretmen Ayşe Çolak da dağ ceylanlarının kentteki varlığını internette yaptığı araştırmayla öğrendiğini belirterek, "Yeğenlerimle geldim. Okulda öğrencilerimle de buradaki deneyimimi paylaşacağım. Hatta buraya öğrencilerimle bir gezi düzenlemek istiyorum, eminim öğrencilerim de burayı çok severler" dedi.

     
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

    Medine Eda Yıldız ise karne hediyesi olarak annesinin kendisini dağ ceylanları üretim merkezine getirdiğini, burada eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti
  • Dağ ceylanlarını 2022'de 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

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