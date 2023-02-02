"Burası bir üretim merkezi, buranın amacı dağ ceylanının çoğaltılıp daha sonra yaşadığı alanlara salınması. Fakat zamanla şunu gördük; bu türe karşı insanların çok ciddi ilgi ve alakası oluştu. Yani emin olun hayvanat bahçesine gitse bu kadar ilgilerini çekmiyor. Bir türün doğal ortamında görmek herkes için çok gurur verici bir olay.