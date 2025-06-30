Dağ keçileriyle ünlü şelalede 'kuraklık' tehlikesi

Batı Toroslarda, Finike-Elmalı kara yolu üzerinde bulunan, yılın dört mevsimi gür akan hem yaban hayatı hem de Arif Mahallesi'nin en önemli su kaynaklarının başında gelen Aykırtça Şelalesi ciddi ölçüde kurudu.

Köylülerin hemen yanında mini pazar kurduğu, yüksek kayalıklardan inen dağ keçilerinin su içtiği şelale olarak ünlenen ve turistik bir ziyaret alanına dönüşen Aykırtça Şelalesi'nin tamamen kurumasından endişe ediliyor.

Arif Mahallesi Muhtarı Mustafa Demirel, şelalede su miktarının çok azaldığını belirterek, "Böyle olmasının tek sebebini anlatayım. Eskiden seracılık Finike'de, Kumluca'daydı. Şimdi Elmalı Ovası'nda 15 bin kuyu var, 7 bini ruhsatlı, 7 bini ruhsatsız. Her gidenin 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm serası var. Tabii ki Elmalı Ovası kuruyunca, düdenler ve yer altı suları tamamen bizim oraları etkiliyor. Bu şelalenin bu şekilde kuruduğunu daha önce hiç görmedik. Buraya dağ keçileri de inip su içiyordu. Şimdi yukarıda su kalmayınca dağ keçileri köye iniyor ve bahçelere giriyor. Şelalenin tamamen kurumasından endişe ediyoruz" dedi.

"KAÇAK SONDAJ VURUYORLAR"

Finike Yalnız Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Sarıkaya da Aykırtça Şelalesi'nin kurumasının bütün bölgeye ciddi zarar vereceğini söyledi. Bu su kaynağını besleyen Avlan Gölü ve bölgenin yer altı su kaynakları olduğunu belirten Sarıkaya, şelalenin kurumasının en önemli nedeni olarak Elmalı Ovası'ndaki seralar ve kaçak sondajlar olduğunu belirtti.

Sarıkaya, "44 yaşındayım ve bugüne kadar bu şelalenin kuruduğunu hiç görmedim de duymadım da. O kadar çok kaçak sondaj oluştu ki her sera yapan veya ev yapan kaçak sondaj vuruyor. 2 dönüm sera yapan bir sondaj vuruyor ama önüne geçilemiyor. En az 2 bini aşkın kaçak sondaj vardır. Eskiden bu bölgede 40 metre su çıkıyordu, artık 120-130 metrede su çıkıyor. Bir an önce bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.