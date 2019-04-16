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Danimarka'da geçtiğimiz hafta ırkçılık yasasından yargılanan ve 14 gün hapis cezasına çarptırılan İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan yine olay çıkardı.
Paludan'ın Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kopenhag'ın Nörrebro semtinde yaptığı provokasyon içeren eylemde semt adeta savaş alanına döndü. Polis koruması eşliğinde Blaagardsplads Parkı'nda Kur'an-ı Kerim yakıp Müslümanlara küfür eden ve aşağılayan Paludan, Müslüman gençlerin sert tepkisi ile karşılaştı. Gençlerin Paludan'ı koruyan polise patlayıcı madde ve taş ataması ile başlayan olaylar akşam saatlerine kadar devam etti. Çok sayıda aracın ve çöp bidonlarının yakıldığı olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.
Olayların büyümesi ile Rasmus Paludan'ın eylemi son bulurken, halk Rasmus Paludan'ın istihbarat tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Olay yerinden polis aracı ile uzaklaştırılan Paludan eylemi tekrar yapmak için geri geleceğini söylerken, polis Paludan'a geçici eylem yasağı getirdi.
BAŞBAKAN RASMUSSEN'DEN TEPKİ
Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şahıs anlamsızca eylemlerde bulunarak halk arasına fitne sokmaya çalışıyor. Sizlerden istirham ediyorum, kendisine şiddetle karşılık vererek prim yapmasına izin vermeyin" dedi.
Rasmus Paludan'ı koruma tedbirleri kapsamında devletin kasasından bu güne kadar 6 milyon ödenek verildiği açıklanırken, Danimarkalılar bu gereksiz harcamaya sosyal medyada adeta isyan etti.
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