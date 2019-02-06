Datça'da şiddetli fırtına

Meteorolojinin Ege Denizi için yaptığı fırtına uyarısı, gece saatlerinden itibaren Muğla’nın Datça ilçesi kıyılarında etkisini hissettirdi. Hızı zaman zaman saatte 70-80 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına nedeniyle trafo patladı, kentin bir bölümünde elektrikler kesildi.

Datça sahilinde demirleyen teknelerinin beşik gibi sallandığını gören tekne sahipleri, sahile gelerek ek önlemler almaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; fırtınanın ekmek teknelerini sürüklemesinden endişe eden tekneciler, sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti.