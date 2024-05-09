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        Davkova, Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

        Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Davkova, Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 06:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 06:36
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        Davkova, Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
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        Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 24 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından düzenlenen ikinci turda ülkenin yeni cumhurbaşkanı belli oldu.

        Oyların yüzde 83,12'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği'nin (VMRO-DPMNE) adayı Gordana Siljanovska Davkova, oyların yüzde 64,84’ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

        İHA'nın haberine göre; Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti.

        Davkova'nın rakibi iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların 29,29'unu aldı.

        Pendarovski, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etti ve yeni cumhurbaşkanını tebrik etti.

        Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 46,69 oldu.

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