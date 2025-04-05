Dedesinin hobisiydi; evinin çatısında 300 güvercine bakıyor

Güvercin beslemenin dedesinden babasına, ondan da kendine hobi olarak kaldığını anlatan Tuncer, "Şanlıurfa, Gaziantep, bu taraflara doğru bu filo ırklarını, yani uçurup havada karıştırma özelliği olan kuşları besliyoruz genelde. Batı bölgelere doğru, taklacı dediğimiz tür kuşlar daha yaygın. Posta güvercini ise bu bölgede olduğu gibi Türkiye genelinde de var.