Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında? Defne Samyeli'nin hayatı ve biyografisi

Televizyon dünyasında haber spikeri olarak başarılı bir kariyer elde eden Defne Samyeli sesi, güzelliği ve oyunculuğu ile yıllar içerisinde farklı alanlarda da kendini gösterirken yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de konuşulmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen popülerliğini korusa da Defne Samyeli kimdir soruları sorulmaya devam ediyor.

Defne Samyeli Hayatı

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Malatyalı bir ailenin kızı olan Samyeli'nin babası Haluk Samyeli amiral, annesi Sendegül Samyeli ise ev hanımıdır. Ancak, Samyeli 13 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Eğitim hayatına gelince, ilk olarak İstanbul'da ilkokulu tamamlamıştır. Daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden üçüncülükle mezun olmuştur. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde başlamış ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle eğitimini tamamlayamamıştır. Yıllar sonra ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

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Defne Samyeli Kaç Yaşında?

Defne Samyeli 1972 İstanbul Doğumludur. Defne Samyeli şu anda 52 yaşındadır.

Defne Samyeli Nereli?

Defne Samyeli 1972 yılında İstanbul’da doğsa da aslında ailesi Malatyalıdır.

Defne Samyeli Özel Yaşamı

Defne Samyeli, 1991 yılında iş insanı Eren Talu ile evlendi ve bu evlilikten Deren, Defne ve Derin adında üç kızı oldu. Ancak, 2011 yılında Eren Talu'dan boşandı. Daha sonra, 2015 yılında iş insanı Uğur Kardaş ile evlendi, ancak 2020 yılında bu evlilik de sona erdi.

Çocukları arasında Deren Talu (1994 doğumlu), Defne Talu (1996 doğumlu) ve Derin Talu (2002 doğumlu) bulunmaktadır. İlişkilerine gelince, Defne Samyeli, Eren Talu ve Uğur Kardaş ile evlilikleri dışında bazı ilişkiler yaşadı. Örneğin, 2016 yılında iş insanı Cem Yılmaz ile bir ilişki yaşadı ve 2020 yılında avukat Serdar Koç ile bir ilişki yaşadı.

Defne Samyeli Kariyeri

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Defne Samyeli, 1991 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Yarışmaya 19 yaşındayken katıldı ve güzelliğiyle jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Samyeli, yarışmada üçüncü olmasının ardından mankenlik yapmaya başladı. Daha sonra sunuculuk ve oyunculuk gibi farklı alanlarda da kendini denemeye başladı ve başarılı oldu. Defne Samyeli’nin kariyerinde yer aldığı yapımlar ise şunlardır:

Kitapları:

2014 - Kısa Lafın Uzunu

Albümleri:

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum

TV Programları:

1991 - 1994: Salı Pazarı - Star Tv

1992 - 1993: İyi Günler Türkiye - Star Tv

1994: Pazar Show - Show Tv

1994 - 1995: Show'da Show - Show Tv

1996: Şakalamaca - Kanal D

1996 - 1999: Defne Samyeli İle Gecenin İçinden - Kanal D