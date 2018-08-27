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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, eşi Okan Kurt'un Instagram hesabı açması üzerine sorulan, “Gelen mesajları kontrol ediyor musunuz?” sorusuna Akalın, “Asla yapmam. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek” yanıtını verdi.